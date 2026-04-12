Dünya
TRT Haber, AA 12.04.2026 00:17

ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden doğrudan müzakerelerin sonucu ne olursa olsun "askeri açıdan kazandıklarını" savunarak, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Çin, İran'a silah gönderirse büyük sorunlar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

