İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye sınır muhafızları tarafından el konuldu.

Teknede 300 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, olayla bağlantılı 16 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hürmüzgan Sınır Muhafızları Komutan Vekili Abdullah Leşkeri, "Kaçakçılar, ele geçirilen akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birine nakletmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.