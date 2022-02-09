Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: Hürmüz Boğazı'nda kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el konuldu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv ]
İran sınır muhafızlarının Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyarak 16 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye sınır muhafızları tarafından el konuldu.
Teknede 300 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, olayla bağlantılı 16 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hürmüzgan Sınır Muhafızları Komutan Vekili Abdullah Leşkeri, "Kaçakçılar, ele geçirilen akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birine nakletmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
Etiketler: İran
Sıradaki Haber
Fransa'da 50 sporcu başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz