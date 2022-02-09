Yangında hayatını kaybeden ailelerin avukatı tarafından Bronx Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede, binadaki güvenlik ihlallerinin “Çoğu Afrika'dan gelen bu ailelerde tarifsiz can kayıplarına ve yaralanmalara neden olduğu" anlatıldı.

Dilekçede, yangının meydana geldiği bina ile ilgili konut şirketleri, yatırım grupları ve mülk geliştiricilerinin ihmal kaynaklı ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Dava üzerine Assosicated Press’e açıklama yapan bina sahipleri sözcüsü ise haklarındaki iddiaların yanlış olduğunu savundu.