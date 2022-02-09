Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York'ta yangında ölen 17 kişinin ailesi dava açtı
[Fotoğraf: İHA]
ABD’nin New York şehri Bronx bölgesinde geçen ay çıkan yangında hayatını kaybeden 17 kişinin yakınları, bina sahipleri aleyhine dava açtı.
Yangında hayatını kaybeden ailelerin avukatı tarafından Bronx Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede, binadaki güvenlik ihlallerinin “Çoğu Afrika'dan gelen bu ailelerde tarifsiz can kayıplarına ve yaralanmalara neden olduğu" anlatıldı.
Dilekçede, yangının meydana geldiği bina ile ilgili konut şirketleri, yatırım grupları ve mülk geliştiricilerinin ihmal kaynaklı ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu vurgulandı.
Dava üzerine Assosicated Press’e açıklama yapan bina sahipleri sözcüsü ise haklarındaki iddiaların yanlış olduğunu savundu.
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