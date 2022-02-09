Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'da anne ve bebeğinin üzerine buz sarkıtı düştü
[Fotoğraf:]
Rusya'da kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine önünden geçtikleri binanın çatısından buz sarkıtı düştü. Kadın sırtından ve başından hafif şekilde yaralanırken bebeğin olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya'nın Veliki Novgorod kentinde kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerine buz parçası düştü.
Yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin bebek arabasının karda ilerleyememesi nedeniyle bir binanın önünde durduğu ve o sırada 4 katlı binanın çatısındaki buz parçasının düştüğü görüldü.
Çevredekiler yardıma koştu
Buz parçasının kafasına düşmesi ile yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu.
Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.
Bölge savcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Rusya
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