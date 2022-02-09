Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından 6 ay geride kaldı.



Ülkedeki ekonomik sistemin çökmesi nedeniyle yaşanan kriz özellikle sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında sıkıntıları beraberinde getirdi.



Milyonlarca kişi ağır kış şartlarında, açlıkla mücadele ediyor.

"Afganistan dünyanın en büyük insani krizi"



TRT Haber muhabiri Levent Öztürk Afganistan'da yaşananları yerinden anlattı.

"Şu anda yurtdışı yardımlarına bağlı olan Afganistan'da bütün varlıkların durdurulmuş olması kamu harcamalarının da yapılamaması anlamına geliyor. Memur maaşları ödenemiyor. Bu sorunu çözmek için girişimlerde bulunursa da çok net bir sonuca ulaşılabilmiş değil."

Afganistan dünyanın en büyük insani krizi durumunda. Ülkedeki yaklaşık 22 milyon kişi acil yardım bekliyor.

Yardımların artırılması gerekiyor

Kış koşulları ülkedeki tabloyu daha da ağırlaştırdı. Türkiye gönderdiği insani yardımlarla birlikte bölgeye destek olmayı sürdürürken uluslararası kuruluşlarda bölgeye olan yardımları artırmayı planlıyor.

Haber: Levent Öztürk