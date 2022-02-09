Sosyal medyadan paylaştığı videoyla saldırıyı anlatan Dilan Sözeri, yabancı olduğu için saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırganların kendisine "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" diye hakaret ettiğini aktaran Sözeri, “Birçok kez kafama vurdular, ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu yüzden ayaklarıma vurdular." dedi.

Sözeri, istasyonunun kalabalık olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğinden şikayet etti.

Alman basınını da eleştiren Sözeri, medyada olayın maske tartışması olarak yansıdığı ve ırkçı saldırı olarak görülmediğini söyledi.

Sözeri, "Basın bana başka seçenek bırakmadığı, gerçekleri çarpıttığı ve hakkımda yalanlar yaydığı için kamuoyuna böyle hitap etmem lazım.” dedi.

Hastanede bulunduğunu belirten Sözeri, beyin travması geçirdiğini ve vücudunda ağır yaralar bulunduğunu söyledi.

Berlin polisinden açıklama

Berlin polisi, tramvayda 17 yaşındaki genç kız ile 3’ü kadın 6 kişilik bir grup arasında tartışma yaşandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, 6 kişiyi maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç ırkçı hakarete uğradı.

Greifswalder Strasse İstasyonu'nda tramvaydan indikten sonra genç kızın saldırıya uğradığı, yüzüne yumruk darbesi aldığı, tekmelendiği ve saçlarından çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, saldırganlar olay yerinden kaçtı, hastaneye kaldırılan genç kız olayı videoya aldı.

Bir polis memurunun videodaki bir saldırganı daha önceki bir olaydan tanıdığı ve saldırganlardan 3'ünün bir birahanede gözaltına alındığı açıklandı.

Alkollü olduğu anlaşılan zanlılar, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve tanıkların arandığını açıkladı.