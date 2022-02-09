Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York'ta suç oranları yüzde 60 arttı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin New York şehrinde, 2021'in aynı dönemine kıyasla geçen hafta suç oranları yüzde 60 arttı.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından açıklanan verilerde, ülkenin en popüler şehirlerinden biri olan New York'ta suç oranlarının yükseldiğine dikkat çekildi.
Geçen yıla kıyasla şehir genelinde suç oranlarının yüzde 60 arttığına vurgu yapılarak, en fazla işlenen suçun ise yüzde 116 artışla araç hırsızlığı olduğuna işaret edildi.
"Havalar ısındıkça suç oranları daha da artabilir"
Araç hırsızlığını yüzde 93 ile büyük hırsızlıklar, yüzde 89 ile transit suçlar ve yüzde 67 ile de tecavüz suçları izledi.
New York Post'a konuşan bir polis memuru, "Kışın eksi derece hava sıcaklıkları bile suçluları önleyemiyor. Havalar ısındıkça suç oranları daha da artabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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