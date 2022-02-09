İngiltere'nin COVID-19 planı: Kısıtlamaların bu ay kaldırılması planlanıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal COVID-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.
Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin "COVID-19'la yaşama stratejisini" sunma niyeti olduğuna işaret ederek, "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.
Vakalarda düşüş
İngiltere'de COVID-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.
Ülkede dün 66 bin 183 yeni vaka tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.
- 17:07
- 17:06
- 17:10
- 16:48
- 16:45