İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin "COVID-19'la yaşama stratejisini" sunma niyeti olduğuna işaret ederek, "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Vakalarda düşüş

İngiltere'de COVID-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.

Ülkede dün 66 bin 183 yeni vaka tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.