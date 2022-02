Space.com sitesinde yer alan habere göre, Jet Propulsion Laboratory Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Perseverance keşif aracı Mars'ta kendi kendine sürüş işlemini başarılı bir şekilde devam ettiriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance Mars Rover Twitter hesabından yapılan açıklamada, gezginin Mars’ta geçirdiği tek bir günde 245,76 metre katederek en uzun sürüşünü yaptığı aktarıldı.

After a few months exploring this area, I’m on the move. Thanks to my self-driving function, I can cover more ground in a day than ever before. Just set a new Martian record of 243.3 meters, and then yesterday, another: 245.76 meters. Places to go, rocks to see! ???? pic.twitter.com/XCHSdN1mZB