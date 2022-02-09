Geçen hafta SpaceX, Elon Musk'ın uzay uçuşu şirketi için oldukça rutin bir operasyon haline gelen Kennedy Uzay Merkezi'nden bir Falcon 9'a 49 Starlink uydusu gönderdi.

Ancak atmosferdeki jeomanyetik fırtına, önceki fırlatmalara göre yüzde 50’ye kadar daha fazla sürüklenmeye neden oldu ve konuşlandırılan uyduların Dünya çevresinde uygun yörüngelerine ulaşmalarını engelledi.

SpaceX'in güncellemesine göre, 40 kadar Starlink uydusu, Dünya atmosferine geri dönecek ve atmosferde parçalanacak.

SpaceX, yüksek hızlı uydu internetini dünyanın her köşesine ve özellikle erişimin genellikle sınırlı olduğu yerlere getirmek amacıyla 2018'den bu yana 2 binden fazla Starlink uydusunu fırlattı.