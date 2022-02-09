The Indian Express’in haberine göre, Kerala eyaletinde Palakkad bölgesinde bir dağın yamacında 45 saat boyunca aç ve susuz kalan 23 yaşındaki Cherattil Babu kurtarıldı.

Babu, yerinin tespit edilebilmesi için cep telefonuyla ailesine ve arkadaşlarına bulunduğu yerin fotoğraflarını çekip gönderdi.

Ordudan destek istendi

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan'ın, arama kurtarma çalışmaları için Hint ordusundan ve Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) destek istediği belirtildi.

45 saat boyunca aç ve susuz kurtarılmayı bekleyen Babu’nun telefonunun şarjı bittiğinde kurtarma çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi.

Ayağı kayıp oyukta sıkıştı ve mahsur kaldı

Babu’yu kurtarma operasyonuna 75’ten fazla personelin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Babu, 7 Şubat’ta iki arkadaşı ile doğa yürüyüşüne çıkmıştı ancak aşağı doğru inerken ayağı kayıp bir oyukta sıkışıp mahsur kalmıştı.