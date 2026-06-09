Parçalı Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2026 11:02

İran Futbol Federasyonu: ABD, Dünya Kupası'nda İranlı taraftarların varlığını sabote ediyor

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunda Milli Futbol Takımı taraftarlarına bilet satışı için federasyona ayrılan kotanın iptal edildiğini duyurarak, ABD'yi 23. Dünya Kupası'nda İranlı taraftarların varlığını sabote etmekle suçladı.

İran Futbol Federasyonu: ABD, Dünya Kupası'nda İranlı taraftarların varlığını sabote ediyor

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunun başlamasına üç günden az bir süre kala, "ABD'nin İran Milli Futbol Takımının 23. Dünya Kupası grup aşamasında İranlı taraftarların varlığını sabote ettiğini" belirten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, FIFA prosedürlerine göre Dünya Kupası'ndaki her maç için bilet kapasitesinin yaklaşık yüzde 8'inin, taraftarların resmi kanal üzerinden satın alabilmesi için katılımcı takımların federasyonlarına tahsis edildiği belirtildi.

İran Futbol Federasyonu da Milli Futbol Takımı maçları için aynı esaslara göre bilet satışı yapmak istediğini ancak İranlı taraftarlar için ayrılan kotanın kaldırıldığını ve şu anda federasyon üzerinden bilet satışının mümkün olmadığını aktardı.

Açıklamada ayrıca, İranlı taraftarların yasal ve resmi olarak tahsis edilen bilet kotasına erişiminin engellenmesinin, "uluslararası müsabakaların ruhuna ve katılımcı ülkeler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir eylem" olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
ABD Dünya Kupası İran
Sıradaki Haber
İran: Hürmüz'den Babu'l Mendeb'e uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
LGS'de 924 bin öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
11:53
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
11:30
Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak
11:54
Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesine temsili nükleer yakıt yüklendi
11:26
Bahçeli: CHP'de iki ayrı dil , iki ayrı yön var
11:21
İstanbul'da mevzuata aykırı karot raporu hazırlayan 43 şüpheliye dava
Termal suyun 2 bin yıldır aktığı "Kral Kızı" ziyaretçilerini ağırlıyor
Termal suyun 2 bin yıldır aktığı "Kral Kızı" ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ