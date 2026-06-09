Hindistan tarihinde bir ilk: Doğum oranları geriledi

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, insanlık tarihinin en şok edici demografik dönüşümlerinden birine sahne oluyor.

Resmi kurumların yayımladığı son Örnek Kayıt Sistemi (SRS) raporuna göre, ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı (toplam doğurganlık hızı) 1,9’a geriledi.

Bu veri, nüfusun uzun vadede azalmadan dengede kalabilmesi için gereken 2,1’lik "yenilenme eşiğinin" ilk kez altına düşüldüğü anlamına geliyor.

2000'li yılların başında bu oranın 3,3 olduğu göz önüne alınırsa, Hindistan'daki düşüşün hızı uzmanları bile dehşete düşürüyor.

Eğitim ve ekonomik yük beşikleri boşalttı

Bu hızlı çöküşün arkasında, ülkenin geçirdiği sosyal ve ekonomik dönüşüm yatıyor. Kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi ve doğum kontrol yöntemlerine erişimin artması, hane içindeki çocuk yapma kararlarını doğrudan etkiledi.

Ayrıca, yükselen yaşam maliyetleri ve çocuk büyütmenin pahalı hale gelmesi aileleri radikal bir şekilde küçülmeye zorladı.

Sağlık alanındaki gelişmelerle bebek ölüm oranlarının beş yıl içinde 1000 canlı doğunda 30'dan 24'e gerilemesi de ailelerin "çocuğumu kaybederim" korkusuyla çok çocuk yapma eğilimini bitiren bir diğer büyük etken oldu.

Ülke ikiye bölündü: Zengin güney ve fakir kuzeyin savaşı

Nüfustaki bu düşüş, Hindistan'ın haritasını iki zıt kutba ayırdı. Eğitim ve refah seviyesinin en düşük olduğu fakir kuzey eyaletlerinden Bihar'da doğurganlık hızı 2,9 ile rekor kırarken, Uttar Pradeş 2,6 ile onu izliyor.

Buna karşılık, sağlık, eğitim ve kadın haklarının en gelişmiş olduğu güney eyaletleri Kerala ve Tamil Nadu'da bu oran 1,3'e, başkent Yeni Delhi'de ise 1,2'ye kadar çakılmış durumda.

Nüfusunu kontrol altına alan güney eyaletleri, bu başarıları yüzünden federal hükümetten aldıkları bütçe payının azaltılmasından şikayetçi ve bu durum ülkede çok büyük bir siyasi krizin fitilini ateşliyor.

Gelişemeden yaşlanan tek süper güç mü?

Hindistan, 2005'ten beri "demografik fırsat penceresi" denen, yani çalışan nüfusun yaşlı ve çocuklardan fazla olduğu altın bir dönemi yaşıyordu.

Zamanında Japonya ve Çin bu dönemi yakalayarak ekonomik birer deve dönüşmüştü. Hindistan'ın bu avantajının 2055'e kadar sürmesi bekleniyordu ancak doğum oranlarındaki bu ani fren, planları altüst etti.

Uzmanlar, Hindistan'ın henüz tam anlamıyla gelişmiş bir ekonomiye ulaşamadan, önümüzdeki 30 yıl içinde hızla yaşlanan bir nüfusla baş başa kalacağı ve devasa bir iş gücü krizi yaşayacağı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Siyasi algılar ve eyaletlerin panik teşvikleri

Nüfustaki bu dramatik düşüş, Hindistan'daki etnik ve dini dengeleri de sarsıyor. İktidardaki milliyetçi çevrelerin "Müslümanlar daha çok çocuk yapıyor" argümanlarının aksine, resmi veriler Müslümanlar arasındaki doğurganlık hızının son 30 yılda tüm dini gruplardan daha hızlı düşerek 4,41'den 2,36'ya gerilediğini kanıtlıyor.

Gelecekte parlamentodaki koltuk sayılarını kaybetmekten korkan Andhra Pradeş gibi bazı güney eyaletleri ise şimdiden panikleyerek, üçüncü ve dördüncü çocuğu yapan ailelere nakit para yardımı ve ücretsiz tüp bebek tedavisi gibi agresif nüfus teşvikleri vermeye başladı.