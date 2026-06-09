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Dünya
AA 09.06.2026 10:10

İşgalci İsrail, Hristiyan Mahallesi dahil Lübnan'a saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için ilk kez Hristiyan Mahallesini de dahil ederek çok sayıda belde ve kamp için saldırı tehdidinde bulundu.

İşgalci İsrail, Hristiyan Mahallesi dahil Lübnan'a saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Sur kentindeki halkı göçe zorladı.

Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

Hristiyan Mahallesini de hedef aldı

Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.

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