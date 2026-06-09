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Dünya
CBS News 09.06.2026 10:03

Yapay zeka yarışı: OpenAI gizlice halka arz başvurusunu yaptı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, teknoloji dünyasındaki yapay zeka yarışında elini güçlendirmek amacıyla halka arz için ilk resmi adımı gizlice attığını duyurdu.

Yapay zeka yarışı: OpenAI gizlice halka arz başvurusunu yaptı

Yapay zeka sektörünün öncü ismi OpenAI, borsaya açılma yolunda kritik bir hamle yaptı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halka arz için gizli bir S-1 belgesi sunduğunu resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu başvurunun sızdırılma ihtimaline karşı durumun şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Şirket yönetimi, halka arzın zamanlaması konusunda henüz kesin bir karar vermediklerini, özel bir şirket olarak kalmanın getirdiği bazı avantajları bir süre daha değerlendirmek istediklerini ancak bu başvurunun kendilerine en doğru zamanda hızlıca borsaya açılma esnekliği tanıyacağını vurguladı.

Yapay zeka savaşlarında yeni nakit arayışı

Şu anki piyasa değeri 852 milyar dolar olarak hesaplanan OpenAI, halka arz yoluyla elde edeceği devasa nakit girişini, teknoloji dünyasında giderek kızışan yapay zeka yarışında liderliğini korumak için kullanmayı planlıyor.

Şirketin bu adımı, sektördeki diğer devlerin benzer hamlelerinin hemen ardından geldi. Elon Musk’ın xAI şirketini de bünyesinde barındıran SpaceX, yapay zeka bilgi işlem gücünü artırma planlarını içeren tarihi bir halka arz başvurusunda bulunmuştu ve hisselerinin cuma günü işleme açılması bekleniyor. Ayrıca Claude adlı yapay zekanın arkasındaki Anthropic firması da geçtiğimiz hafta kendi halka arz sürecini başlattığını duyurmuştu.

Gizli başvurunun avantajları ne?

Açıklanan gizli başvuru yöntemi, OpenAI’a finansal ve operasyonel bilgilerini içeren resmi belgeleri kamuoyuna açmadan önce düzenleyici kurumlardan özel geri bildirim alma şansı tanıyor.

Süreç ilerlediğinde halka açılacak olan nihai S-1 belgesi, yapay zeka devinin mali durumu, gelirleri ve geleceğe dönük yatırım planları hakkında ilk kez bu kadar detaylı ve net bilgileri ortaya koyacak.

OpenAI’ın bu stratejik hamlesi, şirketin kurucularından olan ancak daha sonra yollarını ayıran Elon Musk ile yaşanan hukuki krizin çözülmesinin hemen ardından geldi.

Musk’ın, şirketin ticari bir yapıya bürünmesini engellemek adına açtığı ve OpenAI’ın halka arz planlarını tamamen rayından çıkarabilecek nitelikteki davası, geçtiğimiz haftalarda mahkeme hakimi tarafından reddedilmişti. Yasal engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte OpenAI, borsaya açılma sürecindeki en büyük pürüzlerden birini geride bırakmış oldu.

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ABD ChatGPT Elon Musk Halka Arz OpenAI Yapay Zeka
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