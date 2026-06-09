Parçalı Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2026 09:49

Trump, İran ile olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi.

Trump, İran ile olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini söyledi

Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.

Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.

İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Kansere karşı dünyada bir ilk: Yeni mRNA aşısı geliştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Borsa güne yükselişle başladı
10:04
Brent petrolün varili 93,24 dolardan işlem görüyor
10:00
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail ile çıkarlarımız İran konusunda ayrışabilir
09:56
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
10:01
Sosyal medyadaki zehir tacirlerine operasyon: 43 gözaltı
09:49
Kansere karşı dünyada bir ilk: Yeni mRNA aşısı geliştirildi
Eğrigöl Yaylası'nda kar güzelliği
Eğrigöl Yaylası'nda kar güzelliği
FOTO FOKUS
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ