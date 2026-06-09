Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Philstar gazetesinin hükümet yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi hayatını kaybetti.

456 kişinin yaralandığı depremde, 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı, sarsıntıdan 77 bin 186 kişi etkilendi.

Yetkililer, can kayıplarının büyük kısmının, yıkılan binalardan düşen enkaz parçalarından kaynaklandığını açıkladı.

Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti.

Yetkililer, hasarın ciddiyeti nedeniyle rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu vurgulayarak arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gıda ve su kaynaklarının yeterli olduğunu aktaran yetkililer, elektrik iletim hatlarındaki hasar nedeniyle hastanelere yakıt ve jeneratör sevk edildiğini bildirdi.

Yetkililer, General Santos Havalimanı'nın da depremden zarar gördüğünü, bu nedenle bazı uçuşların iptal edildiği veya başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Artçı sarsıntılar ve hasar nedeniyle evlerine dönemeyen depremzedeler için çadır kent kurulmasının değerlendirildiğini ifade eden yetkililer, çok sayıda kişinin güvenlik gerekçesiyle açık alanlarda kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Filipinler'in Mindanao bölgesindeki deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, dün Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde birçok deprem kaydedilmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımlamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.