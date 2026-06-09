İran: Hürmüz'den Babu'l Mendeb'e uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak

Kaani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına "direniş cephesinin" ortak şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e son saldırılarının zamanlamasına vurgu yapan Kaani, "Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaani, ABD ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde söz konusu stratejik su yollarının "direniş güçleri" tarafından kapatılacağını kaydetti.