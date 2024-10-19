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Dünya
AA 19.10.2024 03:25

İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, katil İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan ABD'yi, buna destek vermesi halinde İran'da meydana gelebilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a tepki

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail’in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına ilişkin bilgi sahibi olduğuna" dair ifadesine değindi.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Biden İran'a saldırı planından haberdar olduğunu açıklamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Biden, dün Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna, "evet" yanıtını vermişti.

Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.

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