Parçalı Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2024 03:10

Katil İsrail Gazze'de bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu insansız hava aracı (İHA) ile hedef alarak öldürdü.

Katil İsrail Gazze'de bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü

Katil İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyinde sokakta yürüyen bir çocuğu gerçek mermilerle hedef aldı.

Bir vatandaşın evinden çektiği ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, vatandaşların çocuğa yardım etmek için toplandıkları sırada İHA'dan ikinci bir saldırı daha yapılması yer alıyor. Saldırıda çocuk hayatını kaybederken, yardıma gelenlerden de yaralananlar oluyor.

İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Gazze Çocuk İsrail İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Husiler İsrail ile çalışan firmaya ait gemiyi vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:30
İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a tepki
03:04
Husiler İsrail ile çalışan firmaya ait gemiyi vurdu
02:57
ABD'de rekor bütçe açığı
02:50
Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı
02:27
Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü: Bazı hastalar tedavi olamadan ölüyor
02:15
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Kastamonu'da gölet inşaatı sele teslim oldu
Kastamonu'da gölet inşaatı sele teslim oldu
FOTO FOKUS
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ