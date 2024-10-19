Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü: Bazı hastalar tedavi olamadan ölüyor

Hams, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 6 Ekim'den beri sıkı ablukaya alarak şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği Gazze'nin kuzey bölgesindeki insani durum hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun, kuzeydeki Filistin halkına karşı toplu katliamlar yaparak bölgeyi yerle bir ettiğini dile getiren Hams, yoğun saldırılar sonucu ölü ve yaralı sayısının fazla olması sebebiyle kuzeydeki hastanelerin hizmet veremeyecek duruma geldiğini ifade etti.

Gazze'nin kuzeyinde yaralıların aciliyet durumuna göre hastaneye kabul edildiğini anlatan Hams, hastanelerde yer olmadığı için sezaryenle doğumların yapılamadığını belirtti.

Hams, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzemelerin bitebileceği uyarısında bulunarak, "İsrail'in bölgeyi terk etmeleri yönündeki talimatlarına uymayan Filistinlilerin hayatı tehlike altında." dedi.

Kuzeydeki sağlık sisteminin 2 haftadan beri İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Hams, "Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor." diye konuştu.

İnternetin kesilmesi hastanelerdeki çalışmaları aksatıyor

İsrail'in bölgedeki internet erişimini kesmesine de değinen Hams, bu nedenle hastanelerdeki çalışmaların aksadığını söyledi.

Hams, "İsrail ordusu, az önce Kemal Advan Hastanesi çevresine ateş açarak hastanedeki herkesi tehdit etti. Gazze Şeridi'nde ve özellikle de kuzeyde Filistinlilere karşı devam eden soykırım savaşının durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hams, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet verebilmesi için yakıt girişine izin verilmesi ve oradaki insanlara insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engellerken, ABD baskısı sonrası Gazze'nin kuzeyine bir miktar insani yardımın girişine izin vermişti.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.