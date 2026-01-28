Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.01.2026 22:30

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini de garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi.

İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Erakçi, "Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydetti.

İranlı bakan, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya da anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
ABD yönetimi, Danimarka ile Grönland hakkında teknik müzakerelere hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
22:49
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı
22:28
ABD yönetimi, Danimarka ile Grönland hakkında teknik müzakerelere hazırlanıyor
22:20
Katil İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesisine saldırısına 11 ülkenin dışişleri bakanlarından tepki
22:15
Rusya-Ukrayna savaşında ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının 2 milyona ulaşabileceği iddia edildi
22:13
İran: Herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün ve benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık bulur
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ