Dünya
AA 28.01.2026 22:14

Rusya-Ukrayna savaşında ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının 2 milyona ulaşabileceği iddia edildi

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşunun raporunda, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 4 yıldır süren savaşta her iki taraftan ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının bu yıl bahara kadar 2 milyona ulaşabileceği savunuldu.

CSIS tarafından yayımlanan "Rusya'nın Ukrayna'daki Yıpratma Savaşı" başlıklı raporunda, Moskova'nın askeri ilerlemesine rağmen sahada "ağır bedeller ödediği" belirtildi.

Raporda, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun ölü, yaralı ve kayıp olmak üzere sahada 1,2 milyon personel kaybı yaşadığı, bunların yaklaşık 325 bininin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu rakamın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir büyük gücün bir savaşta verdiği en yüksek kayıplar arasında yer aldığı vurgulandı.

Ukrayna tarafında ise ölü, yaralı ve kayıp sayısının 500 bin ile 600 bin arasında olduğu ifade edilen raporda, can kaybının da 100 bin ile 140 bin arasında değiştiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, mevcut çatışma temposunun sürmesi halinde, her iki taraftan ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının bu yıl bahara kadar 2 milyona ulaşabileceği savunuldu.

Rusya'nın sahadaki ilerlemesinin "son derece sınırlı kaldığı" ifade edilen raporda, Rus birliklerinin son dönemdeki ilerleme hızının günde ortalama 15 ila 70 metre arasında olduğu belirtildi.

Bunun son yüzyıldaki büyük askeri harekatlar arasında en yavaş ilerleme oranlarından biri olduğu kaydedildi.

Çalışmada ayrıca, savaşın Rus ekonomisi üzerindeki baskısının giderek arttığına işaret edildi.

Rusya Ukrayna
