Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.01.2026 22:16

Katil İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesisine saldırısına 11 ülkenin dışişleri bakanlarından tepki

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak tesislerini yıkması kınadı.

Katil İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesisine saldırısına 11 ülkenin dışişleri bakanlarından tepki

İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İrlanda, Japonya, Norveç, Portekiz ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in 20 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının 20 Ocak 2026'da Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasını şiddetle kınıyoruz. BM'ye üye bir devletin, BM kurumuna karşı gerçekleştirdiği bu eşi görülmemiş eylem, kurumun faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini zayıflatmaya yönelik son kabul edilemez adımdır." denildi.

İsrail hükümetinin, BM Genel Sözleşmesi (1946) ve BM Şartı hükümlerine uygun olarak BM tesislerinin korunmasını ve dokunulmazlığını sağlamak için uluslararası yükümlülüklere uymaya çağrıldığı açıklamada, BM üyesi İsrail'in tüm yıkımları durdurması istendi.

Açıklamada, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kabul ettiği hatırlatılarak, İsrail hükümetinden, uluslararası hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmesi talep edildi.

Ayrıca, açıklamada, "Gazze'ye giren yardımların artmasına rağmen, koşullar hala vahim ve tedarik, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yetersiz kalıyor." denildi.

Uluslararası insani hukuk uyarınca, Gazze ve Batı Şeria'nın tamamında insani yardım ve hizmetlerin genişletilmiş, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin verilmesi istenen açıklamada, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de faaliyet gösterebilmesini sağlamak için kısıtlayıcı kayıt şartlarının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

ETİKETLER
İsrail Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna savaşında ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının 2 milyona ulaşabileceği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
22:49
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı
22:31
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi
22:28
ABD yönetimi, Danimarka ile Grönland hakkında teknik müzakerelere hazırlanıyor
22:15
Rusya-Ukrayna savaşında ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının 2 milyona ulaşabileceği iddia edildi
22:13
İran: Herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün ve benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık bulur
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ