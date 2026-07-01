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Dünya
AA 01.07.2026 15:41

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Hamaney'i tehdit eden İsrailli bakana sert yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'e yönelik tehditlerine, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü yanıt alacaktır." sözleriyle karşılık verdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Hamaney'i tehdit eden İsrailli bakana sert yanıt

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın İran'ı ve Hamaney'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakata işaret eden Arakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı (Donald Trump), Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek." ifadesini kullandı.

Erakçi, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz; İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.

İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.

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İran Mücteba Hamaney İsrail
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