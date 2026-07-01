Güneş'te şiddetli patlama: Kuzey Amerika'da radyo kesintileri yaşandı

Güneş üzerinde Dünya'ya bakan hareketli bir güneş lekesi, X sınıfı güçlü bir güneş patlaması üretti. Patlama, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde kısa dalga radyo kesintilerine yol açtı.

AR4479 bölgesinde hareketlilik

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, X1.1 seviyesindeki bu güçlü patlamanın AR4479 adlı güneş lekesi bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlama sırasında salınan yoğun X-ışınları, yaklaşık 8 dakika içinde Dünya'ya ulaşarak gezegenin gündüz tarafında güçlü (R3 seviyesinde) radyo kesintilerini tetikledi.

Kesintiden en çok Kuzey Amerika ve Pasifik bölgesindeki yüksek frekanslı radyo kullanıcıları etkilendi; iletişimde geçici sinyal bozulmaları ve kısa süreli kesintiler kaydedildi.

Plazma bulutu yola çıktı

Güneşteki patlamaya, "koronal kütle atımı" (CME) olarak bilinen devasa bir manyetize plazma bulutu da eşlik etti.

Uzmanlar, fırlatılan bu yüklü parçacık bulutunun esas olarak kuzey yönlü hareket ettiğini ancak Dünya'ya yönelik sınırlı bir bileşeninin de bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu plazma bulutunun 3 Temmuz civarında Dünya'nın manyetik alanına teğet geçebileceği aktarıldı.

Mevcut analizler, bu teğet geçişin yeryüzünde çok şiddetli bir jeomanyetik fırtınaya ya da çok geniş bir alanda izlenebilecek kutup ışıklarına (aurora) yol açmasının beklenmediğini gösteriyor.

Ancak uzmanlar, Dünya'ya yönünü çevirmiş olan AR4479 bölgesinin oldukça karmaşık bir manyetik yapıya sahip olduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni patlamalar üretebileceğini, bu durumun uzay hava durumunu hızla değiştirebileceğini belirtiyor.