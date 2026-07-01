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Dünya
Reuters, AA 01.07.2026 15:34

Trump'tan İran mesajı: Görüşmeler çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Trump'tan İran mesajı: Görüşmeler çok iyi

Trump ABD’nin İran’la çok iyi anlaştığını ve Katar’daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.

Trump ayrıca İran’ın nükleer silahlardan arındırılmasının iyi ilerlediğini belirtti.

ABD Başkanı, "Çok iyi görüşmeler yaptılar, göreceğiz" ifadesini kullandı.

İran: ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler henüz başlamadı

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.

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