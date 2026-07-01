İran: ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler henüz başlamadı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi beraberindeki heyetle gittiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salihabadi ile Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi'nin de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının uygulanma süreci ile bu sürecin hayata geçirilmesinin önündeki mevcut zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Garibabadi, bugünkü toplantılarda ABD'yle varılan mutabakat zaptında yer alan maddelerin uygulanmasının takibine odaklanıldığını söyledi.

İranlı Bakan Yardımcısı, mutabakatın uygulanmasını takip edecek çalışma grupları ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.