Almanya'da doğum oranı son 28 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılına ilişkin kesinleşmiş doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede canlı doğan bebeklerin sayısı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 (22 bin 876) azalarak 654 bin 241'e düştü. Kaydedilen bu veri, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden bu yana görülen en düşük doğum sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2024'te 1,35 iken 2025'te 1,32 olarak gerçekleşti.

Doğurganlık hızında 2022'de yüzde 8, 2023'te ise yüzde 7 düşüş yaşanmıştı.

Toplam doğurganlık hızının 1,24 çocukla en düşük seviyesine indiği 1990'lı yılların ortasında oranlar daha düşük seyrederken, 2025'te kaydedilen 1,32'lik oran 1997'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Doğumlarını 2025 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 31,9 oldu.

Doğu eyaletlerinde doğurganlık hızı 1,22

Doğum oranlarında Almanya genelinde ciddi bölgesel farklılıklar göze çarptı.

Doğu eyaletlerinde toplam doğurganlık hızı 1,22 çocuk olarak gerçekleşirken, bu oran batı eyaletlerindeki 1,34'lük ortalamanın gerisinde kaldı.

Alman vatandaşı kadınların doğurganlık hızı 2025'te 1,20 çocuk seviyesine gerileyerek yaklaşık 30 yıl önceki (1996: 1,22) düşük seviyeleri yeniden gördü.

Yabancı uyruklu kadınlarda toplam doğurganlık hızı, bir önceki yıl 1,84 iken yüzde 3,3 azalarak 2025'te 1,78'e geriledi.

Böylece yabancı uyruklu kadınlarda toplam doğurganlık hızı, 2021 hariç, 2017'den bu yana düşüş eğilimini sürdürdü.

Veriler, toplam doğurganlık hızında düşüş eğiliminin sadece Almanya’ya özgü bir olgu olmadığını da gösterdi. Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması 2024’te 1,34 çocuk oldu.

AB ülkeleri arasında 2024’te en yüksek toplam doğurganlık hızı 1,72 çocukla Bulgaristan’da, en düşük oran ise 1,01 çocukla Malta’da kaydedildi.