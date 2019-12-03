İran devlet televizyonunun İngiltere'den Farsça yayın yapan televizyon kanallarının protestolardaki rolüne ilişkin yayınladığı haberde, Mahşehr, Şiraz ve Behbehan kentlerinde "kaosçu" olarak adlandırılan bir grup protestocunun öldürüldüğü teyit edildi.

Mahşehr kentindeki "silahlı bölücü" grupların bazı yolları kestiği ve kentteki petrokimya tesisine girerek patlatmaya çalıştığı ileri sürülen haberde, "Mahşehr'de 1 saat boyunca silahlanmış kaosçular silahlı savaş başlattılar. Bu şartlarda da güvenlik güçleri halkın güvenliğini sağlamak adına harekete geçti." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonunun haberinde ayrıca, barışçıl gösterilere katılan bazı vatandaşların birtakım şüpheli kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Af Örgütü: Gösterilerde 208 kişi öldü

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran, İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarını suçluyor

İran, Londra'dan Farsça yayın yapan "Iran International", "BBC Farsça" ve "Manoto" gibi televizyon kanallarını ülkedeki benzin zammı gösterilerini kışkırtmakla suçluyor.

Tahran yönetimi, "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle "Iran International"ın "etkili ve kilit" isimlerinin ülkedeki mal varlıklarını dondurmuştu.

İstihbarat Bakanlığı da Suudi Arabistan tarafından finanse edildiği öne sürülen kanala görüntü gönderdiği tespit edilen kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA