İran Demir Yolu Şirketi (RAJA), ülkedeki demir yolu taşımacılığında hiçbir sorun meydana gelmediği ve tüm trenlerin seferlerine devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arızanın meydana geldiği ve tren seferlerine herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulandı.

"Hacklendi" iddiası

Bilgisayar sistemdeki arıza nedeniyle İran demir yolu şirketine ait monitörlerde tren seferlerinin iptal edildiği uyarıları yer aldığı için ekranların kapatıldığının altı çizildi.

Yabancı basında İran demir yolu şirketine ait sistemin hacklendiği ve tren seferlerinin ülke genelinde durduğu iddiaları yer almıştı.