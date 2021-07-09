Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza meydana geldiği ancak tren seferlerinde herhangi bir aksama oluşmadığı açıklandı.
İran Demir Yolu Şirketi (RAJA), ülkedeki demir yolu taşımacılığında hiçbir sorun meydana gelmediği ve tüm trenlerin seferlerine devam ettiğini açıkladı.
Açıklamada, demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arızanın meydana geldiği ve tren seferlerine herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulandı.
"Hacklendi" iddiası
Bilgisayar sistemdeki arıza nedeniyle İran demir yolu şirketine ait monitörlerde tren seferlerinin iptal edildiği uyarıları yer aldığı için ekranların kapatıldığının altı çizildi.
Yabancı basında İran demir yolu şirketine ait sistemin hacklendiği ve tren seferlerinin ülke genelinde durduğu iddiaları yer almıştı.
Etiketler: İran
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