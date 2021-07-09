Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken ile Kureyşi "Afganistan"ı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile başta Afganistan'da olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği konularını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın akistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir ikili ilişki için ortak arzunun altını çizdiği vurgulandı.
İki bakanın Afganistan barış sürecinde devam eden ABD-Pakistan iş birliğinin önemini ele aldıkları ifade edilen açıklamada, "Bakanlar ayrıca, ABD'nin yakın zamanda 2,5 milyon Moderna aşısı bağışı da dahil COVID-19 salgınıyla mücadele için ortak çabaları vurguladı." denildi.
Etiketler: Afganistan ABD Pakistan
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