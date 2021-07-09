ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın akistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir ikili ilişki için ortak arzunun altını çizdiği vurgulandı.

İki bakanın Afganistan barış sürecinde devam eden ABD-Pakistan iş birliğinin önemini ele aldıkları ifade edilen açıklamada, "Bakanlar ayrıca, ABD'nin yakın zamanda 2,5 milyon Moderna aşısı bağışı da dahil COVID-19 salgınıyla mücadele için ortak çabaları vurguladı." denildi.