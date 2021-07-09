Malta Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'dan itibaren Malta’ya gelenlerin ülkeye girişlerinde aşılama döngüsünün tamamlandığına dair tanınmış bir aşı sertifikası sunması gerektiğini vurguladı.

Fearne, "Avrupa’da bu adımı atan ilk ülke olacağız. Şimdilik yeniden açılma planımızı değiştirmiyoruz ancak, bilim bu konuda adım atmamızı tavsiye ederse bunu yapacağız." dedi.

İngilizce dil okullarındaki vakalarda artış

Fearne, ülkelerinde son günlerdeki vaka artışının büyük kısmının denizaşırı seyahatlerle bağlantılı olduğunu ve ayrıca İngilizce dil okullarındaki vakalarda bir artış olduğunu söyledi.

Fearne, 9 dil okulundan vakaların rapor edildiğini, bu nedenle 14 Temmuz'dan itibaren bu dil okullarının faaliyetlerinin de durdurulacağının altını çizdi.

Son 4 günde vaka sayısı 2 kat yükseldi

Malta’da vaka sayısının son 10 günde hızla yükselmesinin ardından bu tedbirler alındı. Ülkede son 24 saatte 96 yeni vaka tespit edilirken, son 4 gündür vaka sayısının 2 kat hızla yükseldiği kaydedildi.

Malta'da bugüne kadar 420 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.