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Dünya
AA 03.01.2024 20:38

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den "terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda kararlıyız" mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirterek, "terörle kararlı mücadele" mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den "terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda kararlıyız" mesajı
[Fotograf: İHA]

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınladı.

Mesajında, terör eylemini kınayan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Reisi, yetkililerden saldırılardan zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi ve Kirman'ın huzur ve sükunete kavuşturulması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır" dedi.

Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki demir kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıdır."

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Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

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