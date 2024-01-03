Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2024 19:38

Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi işgalcileri ülkesine almayacak

Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan "aşırıcı" yasa dışı Yahudi işgacileri ülke topraklarına girmesini yasaklayacağı duyuruldu.

Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi işgalcileri ülkesine almayacak

Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin, Fransa'nın birçok defa yasa dışı Yahudi işgalciler hakkında önlem alacağını duyurmasına rağmen neden bu girişimi almakta geç kaldığı yönündeki sorusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi işgalcilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

Bu tür önlemleri almak için öncelikle söz konusu kişilerin belirlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın, bu işgalcilere karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de yaptırım uygulanmasına olumlu baktığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Aralık 2023'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda bu konuya değindiği aktarılarak, "Bu konuda, Avrupalı ortaklarımızla bu yaptırımlardan etkilenebilecek kişileri tespit etmek için çalışıyoruz" ifadesine yer verildi.

Söz konusu yasa dışı Yahudi işgalciler yönelik bu tarz yaptırımların alınması için AB'yi oluşturan 27 ülkenin tamamının mutabık olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Fransa, Batı Şeria'da (Yahudi) işgalci grupların Filistinlilere şiddetini bir kez daha güçlü şekilde kınıyor. Bu şiddet sona ermeli. Bunu sağlamak ve faillerini yargılamak İsrailli makamlarının sorumluluğu" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın genel anlamda sömürgeciliği de kınadığı, uluslararası hukuka göre sömürgeciliğin yasa dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, İsrailli yetkilileri, son zamanlarda Filistin topraklarındaki yerleşimleri hızlandıran, örneğin 6 Aralık tarihinde duyurulan Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1800 yeni konut inşasına izin verme gibi utanç verici kararları gözden geçirmeye davet ediyoruz."

Colonna, 19 Aralık 2023'te, ülkesinin, Batı Şeria'daki bazı aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi işgalcilere karşı önlem almaya karar verdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Fransa Filistin - İsrail Çatışması İsrail Yahudi Yerleşimi
Sıradaki Haber
Japonya’da trende bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:48
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den "terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda kararlıyız" mesajı
20:53
BM Özel Raportörü: Gazzelilerin zorla gönderilmeleri soykırımdır
20:32
İsrailli Bakan'ın pilotların Gazze'deki birliklere destek vermediği söylemi tartışılıyor
20:09
Deprem konutları birer birer yükseliyor
19:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı
19:17
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı
Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ