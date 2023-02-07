Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Erdoğan'a taziye telefonu
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Reisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
Etiketler: Deprem İbrahim Reisi Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:34
- 11:24
- 11:17
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz