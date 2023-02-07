Gözaltına alınanlar arasında eski mahkumlar ile şehit ve tutuklu yakınlarının da bulunduğu, bazılarının ise sorgularının ardından serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçleri, tehdit, korkutma ve gözaltılarla söz konusu kişilerin yakınlarına baskı yapmak gibi her türlü silahı kullanarak Filistinlilerin evlerine kasten büyük çaplı sabotaj operasyonları düzenliyor."

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin yılın başından bu yana 700 gözaltı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in zulmüne karşı çağrı

Öte yandan Filistinli Tutuklu İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir ise "işgal güçlerinin Filistin halkına karşı yürüttüğü barbarca gözaltı politikasına son vermek için acil ve sorumlu şekilde harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Dün akşamdan bu yana Filistin'deki birçok kente, kasabaya ve kampa baskınlar düzenlendiğine dikkati çeken Ebubekir, uluslararası toplumun bu durum karşısındaki sessizliğini kınadı.

İsrail makamları ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.