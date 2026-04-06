İran basını: Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı düzenledi

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Şiraz kentine bağlı Mervdeşt İlçe Kaymakamlığına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, ülkenin güneyindeki Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda tesisin küçük bir bölümünün hafif hasar gördüğü aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirilmişti.

İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, petrokimya tesislerinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığını duyurmuştu.