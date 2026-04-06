Dünya
AA 06.04.2026 15:59

İran basını: Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı düzenledi

İran basını, ABD-İsrail'in ülkenin güneyindeki Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırdığını duyurdu

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Şiraz kentine bağlı Mervdeşt İlçe Kaymakamlığına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, ülkenin güneyindeki Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda tesisin küçük bir bölümünün hafif hasar gördüğü aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirilmişti.

İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, petrokimya tesislerinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığını duyurmuştu.

SON HABERLER
16:35
Soykırımcı İsrail Lübnan'da 1497 kişiyi öldürdü
16:31
İstanbul'da kazada şehit olan polisimiz için tören düzenlendi
16:28
TMO'dan ithal pirinç iddialarına yalanlama
16:27
Gazzeli gönüllü öğretmenler bir neslin kaybolmaması için mücadele ediyor
16:19
Anadolu Ajansı 106 yaşında
16:00
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Hava ambulans filosuna dahil olacak GÖKBEY'in teslimatı için geri sayım başladı
Hava ambulans filosuna dahil olacak GÖKBEY'in teslimatı için geri sayım başladı
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ