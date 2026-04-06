Dünya
AA 06.04.2026 15:08

İran'ın güneyinde ABD-İsrail'in saldırılarında petrokimya üretim tesisleri hasar gördü

ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.

A‌seluye'deki Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda can kaybı bildirilmedi.

Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

ABD-İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.

Sıradaki Haber
ABD-İsrail’den Tahran’da yapay zeka altyapısına saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Soykırımcı İsrail Lübnan'da 1497 kişiyi öldürdü
16:31
İstanbul'da kazada şehit olan polisimiz için tören düzenlendi
16:28
TMO'dan ithal pirinç iddialarına yalanlama
16:27
Gazzeli gönüllü öğretmenler bir neslin kaybolmaması için mücadele ediyor
16:19
Anadolu Ajansı 106 yaşında
16:32
İran basını: Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı düzenledi
