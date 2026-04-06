Dünya
AA 06.04.2026 13:22

İran ordusu: Savaş, düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar sürecek

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.

İran ordusu: Savaş, düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar sürecek

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminiya, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.

Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tarafın savaşta hedeflerine ulaşamadığını ve aslında yenilgiye uğradığını kesin olarak söyleyebiliriz. Savaşın devam etmesinin amacı, düşmanı gerçek bir pişmanlık duyacağı bir noktaya getirmektir. Bu, bazıları tarafından duygusal bir yaklaşım olarak algılanabilir ancak aslında tamamen stratejik rasyonelliğe dayanmaktadır."

Ordu Sözcüsü, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır" dedi.

ETİKETLER
İsrail İran ABD ABD-İsrail-İran Savaşı
İran: Ülke yönetimini hedef almayı durdurun, ateşkes masada
