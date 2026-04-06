ABD-İsrail’den Tahran’da yapay zeka altyapısına saldırı

ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları, İran’ın başkenti Tahran’daki yapay zeka altyapısını hedef aldı.

İran basınına göre saldırı, Şerif Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bulunan veri merkezine düzenlendi. Fars News Agency, saldırının Pazar akşamı gerçekleştiğini ve tesisin ülkenin yapay zeka platformunun yanı sıra binlerce dijital hizmete altyapı sağladığını aktardı.

İran’ın en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilen kurumun rektörü Masoud Tehranchi, saldırı sonrası yayımladığı video mesajda, üniversitenin “bilim ve kültürün yayılmasına adanmış bir kurum olduğunu” belirterek yaşananları kınadı.

Saldırıda can kaybı bildirilmedi.

Bölgedeki gerilim, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı ortak operasyonların ardından hızla tırmandı. Bu saldırılarda aralarında İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin de bulunduğu 1.340’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran ise buna karşılık İsrail’in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenledi. Bu gelişmeler, hem altyapı hasarına hem de küresel piyasalarda ve havacılıkta aksamalara yol açtı.