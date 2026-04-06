AA 06.04.2026 15:27

Erakçi'den ABD-İsrail'in üniversiteye saldırılarına tepki: Saldırganlar gücümüzü görecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne saldırının, dünyanın en iyi teknik ve araştırma üniversitelerinden biri kabul edilen ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) bombalanmasına eşdeğer olduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail-ABD saldırganları İran'ın MIT'sini bombaladı. Bu, diğer üniversitelere yapılan saldırıların ardından geldi. 1400 yıl önce Hazreti Muhammed, bilginin uzak Ülker yıldız kümesinde bile bulunsa, İranlıların ona ulaşabileceklerini söylemiştir. Saldırganlar gücümüzü görecekler."

ABD ve İsrail'in dün akşam düzenlediği saldırılarda İran'ın en prestijli üniversitelerinden Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi hedef alınmıştı.

