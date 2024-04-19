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Dünya
AA 19.04.2024 08:37

İran basını İsfahan’daki patlamaları "3 mini İHA" ile açıkladı

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.

İran basını İsfahan’daki patlamaları "3 mini İHA" ile açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran’ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu da İsfahan’da çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından vurulduğu haberini geçti.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise yerel saatle 04.00 dolaylarında İsfahan 8. Ana Jet Üssü civarında 3 mini İHA'nın alçak irtifa hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktardı.

İran resmi ajansı IRNA da haberinde, ülkenin bir çok yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Tebriz’in kuzey batı bölgesinde hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti sonucu ateşlendiğini duyurdu.

Sabaha karşı bazı bölgelerde tespit edilen şüpheli hava cisimleri sonucu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen haberde, ülkenin hiçbir yerinde büyük çaplı patlama olmadığı, uzun ve orta menzilli hava savunma sisteminin devreye alınmadığı aktarıldı.

Sosyal medyada İsfahan’daki nükleer santralde patlama olduğu ve hasar oluştuğu yönündeki paylaşımlara ilişkin de İsfahan'daki kritik tesisler ve nükleer merkezlerde durumun güvenli olduğu, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi.

Devlet televizyonu güvenilir olduğunu belirttiği kaynaklarına dayandırarak İsfahan’daki nükleer tesisin saldırıya uğramadığını aktarırken yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kentte herhangi bir füze saldırısı yaşanmadığını küçük dronların vurulmuş olabileceğini bildirdi.

İsfahan'daki 8. Ana Jet Üssü’nde yaşanan olayla ilgili Ordudan yapılan açıklamada, “İsfahan'da duyulan patlama seslerinin hepsi hava savunma sistemine ait olup şehirde hiçbir patlama ve hasar olayı yaşanmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

 Uçuşlar 2 saat içinde normale döndü

IRNA, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketine dayandırdığı haberinde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyurdu.

Uçuşların iptal edilmediği belirtilen açıklamada, yolcuların havalimanlarına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Bu açıklamanın üstünden yaklaşık 2 saat geçmesinden sonra da uçuşların yeninde başladığı, saat 10.30 Tahran-Tiflis uçuşu için biniş kartlarının verilmeye başlandığı kaydedildi.

Tahran ve İsfahan havaalanlarında uçuşların durdurulması nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na yönlendirilen Homa Hava Yollarına ait Roma-Tahran uçağının da yeniden Tahran’a yöneldiği kısa süre sonra inişe geçeceği aktarıldı.

Diğer yandan bazı sosyal medya kullanıcıları hadisenin İran lideri Ali Hamaney’in doğum gününde meydana geldiğine dikkati çekti.

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