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Dünya
AA 19.04.2024 07:20

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, güvenlik uyarısında bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, güvenlik uyarısında bulundu

Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan "aşırı tedbir nedeniyle" alındığı ifade edildi.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

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