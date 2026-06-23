Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2026 15:34

İran: ABD görüşmeleri "çalışma grupları" kurulması uzlaşısıyla sona erdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsviçre'de ABD ile yürütülen teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi

İran: ABD görüşmeleri "çalışma grupları" kurulması uzlaşısıyla sona erdi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ABD'yle teknik müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden Garibabadi, müzakere sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mutabakatın uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlandığını dile getiren Garibabadi, tarafların yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma ile izleme ve uygulama başlıklarında 4 çalışma grubu kurulmasına karar verdiğini, bu grupların teknik ayrıntıları ele alacağını belirtti.

İranlı yetkili, mutabakata taraf ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini koordine edecek bir temas noktası ile Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik ortak bir koordinasyon biriminin kurulmasının da kararlaştırıldığını açıkladı.

Garibabadi, varılan anlaşma kapsamında bundan sonraki müzakerelerin; İran Meclis Başkanı ile Dışişleri Bakanı, ABD Başkan Yardımcısı, Pakistan ve Katar başbakanlarının gözetimindeki üst düzey komite çatısı altında yürütüleceğini ifade etti.

İranlı yetkili, teknik heyet başkanlarının çalışma grupları ile söz konusu koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini denetleyerek üst düzey komiteye düzenli rapor sunacağını aktardı.

Dondurulmuş fonların serbest bırakılmasına ilişkin imzalanan 12 milyar dolarlık (iki adet 6 milyar dolarlık) mutabakatların derhal uygulama aşamasına geçirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını dile getiren Garibabadi, teknik görüşmelerde, İran'ın, petrol ve petrokimya ürünleriyle ilgili tüm satışlarına ilişkin genel bir lisansın verilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin mutabakatlar için gerekli takiplerin yapıldığını; buna göre, söz konusu genel lisansın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) internet sitesinde yayımlandığını hatırlattı.

ETİKETLER
İran ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Trump: İran nükleer denetimi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
CHP'de kurultay süreci eylül ayı itibarıyla başlatılacak
16:18
Kırıkkale'de mühimmat imha sahasında patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
16:13
Orta Afrika'nın kadim Türk topluluğu: Türkay ailesi
16:06
BM raporu: İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım suçu işlemeye devam ediyor
15:41
Turka araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak
15:38
Yurt geneli yağış verileri ve barajların aktif doluluk oranlarını paylaşıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ