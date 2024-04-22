Açık 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2024 02:17

Irak'tan Suriye'de koalisyon güçleri üssüne füzeli saldırı

Irak'tan Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı gerçekleştirildi.

Irak'tan Suriye'de koalisyon güçleri üssüne füzeli saldırı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı ekipler, Irak ve Suriye yakınlarında, Suriye topraklarındaki koalisyon güçleri üssüne birkaç adet füzeyle saldırıda bulunan kanun dışı gruplara yönelik arama çalışmaları başlattı." ifadelerine yer verildi.

Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı "aracı" ele geçirdiği kaydedilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

ETİKETLER
Irak Suriye
Sıradaki Haber
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 21 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:51
Bursa'da kiracı iş yeri sahibini vurdu
02:52
TÜBİTAK 236 personel alacak
02:42
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak
02:29
Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı
02:24
İsrail’in Refah’taki iki eve saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi
03:29
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor
Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da drift atan sürücüye 33 bin lira ceza
Antalya'da drift atan sürücüye 33 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ