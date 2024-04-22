Irak'tan Suriye'de koalisyon güçleri üssüne füzeli saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı ekipler, Irak ve Suriye yakınlarında, Suriye topraklarındaki koalisyon güçleri üssüne birkaç adet füzeyle saldırıda bulunan kanun dışı gruplara yönelik arama çalışmaları başlattı." ifadelerine yer verildi.

Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı "aracı" ele geçirdiği kaydedilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.