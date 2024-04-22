Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2024 00:34

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düşürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde düşürülen İsrail İHA'sı hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Lübnan hava sahasını ihlal edip saldırı düzenlemek isteyen düşmana ait Hermes-450 İHA, Lübnan'ın güneyindeki Aişiye bölgesinde düşürüldü.

Hizbullah'ın açıklamasında, İsrail İHA'sının nasıl düşürüldüğü hakkında herhangi bir detay verilmedi.

İsrail ordusundan ise düşürülme olayına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Maldivler'de parlamento seçimlerinin galibi Devlet Başkanı Muizzu'nun partisi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi
00:03
Maldivler'de parlamento seçimlerinin galibi Devlet Başkanı Muizzu'nun partisi oldu
23:45
Mersin'de elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
23:44
Eskişehir'deki zincirleme kaza: 10 yaralı
23:34
Gaziantep'te kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
22:57
İsrail Genelkurmay Başkanından Gazze'deki saldırıların sürdürülmesine onay
Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor
Mehmetçik'in destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da drift atan sürücüye 33 bin lira ceza
Antalya'da drift atan sürücüye 33 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ