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Dünya
AA 21.04.2024 22:55

İsrail Genelkurmay Başkanından Gazze'deki saldırıların sürdürülmesine onay

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'de saldırıların devam etmesine ilişkin planı onayladı.

İsrail Genelkurmay Başkanından Gazze'deki saldırıların sürdürülmesine onay

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Hagari, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." dedi.

Gazze'nin orta kesiminde bu hafta bir "operasyonu" daha tamamladıklarını ve Hamas'a ait bir altyapıyı yok ettiklerini kaydeden Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktardı.

Hagari, ordunun direktiflerinde bir değişiklik olmadığını, olması durumunda şeffaf bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle güncelleme yapacaklarını dile getirdi.

Hagari'nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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