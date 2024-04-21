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Dünya
AA 21.04.2024 23:58

Maldivler'de parlamento seçimlerinin galibi Devlet Başkanı Muizzu'nun partisi oldu

Güney Asya'nın ada ülkesi Maldivler'de düzenlenen parlamento seçimleri, kesin olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun partisi Halkın Ulusal Kongresi'nin (PNC) zaferiyle sonuçlandı.

Maldivler'de parlamento seçimlerinin galibi Devlet Başkanı Muizzu'nun partisi oldu
[Fotograf: Reuters]

Maldivler Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, seçimde bölgeleri temsilen 93 sandalyenin 86'sı belirlendi.

Komisyon, PNC'nin 86 sandalyeden 66'sını kazandığını açıklarken Devlet Başkanı Muizzu'nun partisi, kalan 7 sandalyenin sonucunu beklemeden zaferini ilan etti.

Mevcut durumda, halihazırdaki mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Maldivler Demokratik Partisi (MDP) yalnızca 10 sandalye kazanabildi.

Dünya Bankası verilerine göre 500 binin üzerinde nüfusa sahip Maldivler'de 280 bini aşkın seçmen, bu sabah yerel saatle 08.00 ile 17.30 arasında sandık başına gitti.

Maldivler'deki seçimler, burada rekabet halinde olan Hindistan ve Çin tarafından da yakından takip ediliyor.

Parlamento seçimi, geçen yıl eylül ayında devlet başkanı olarak seçilen ve Çin yanlısı politika yürüten Muizzu için önem arz ediyor, zira Hindistan yanlısı MDP'nin parlamentoda baskın olması, devlet başkanının önünde büyük engel oluşturuyor.

6 Nisan 2019'daki parlamento seçimlerinde, MDP 65 sandalye kazanarak seçimlerden birinci çıkmıştı.

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