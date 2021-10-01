Irak Haber Ajansına göre, Yüksek Seçim Komiserliği, Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Haydar el-Molla’yı "Irak’ın İsrail ile normalleşmesi"ni övmesinden dolayı seçim yarışından azletti.

Molla’nın, hakkında alınan karara mahkemede itiraz edeceği ifade edildi. Irak’ta 10 Ekim’de erken seçimler yapılacak.

Irak yargısından konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı

Erbil kentinde İsrail ile normalleşme temalı bir konferans düzenlenmiş ve bu hem hükümetin hem de siyasi ve halk çevrelerinin yoğun tepkisine neden olmuştu.

Irak yargısı aralarında Kültür Bakanlığı’nda uzman Sahar Taii olmak üzere söz konusu konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Irak Kültür Bakanlığı daha sonra Taii’yi görevinden uzaklaştırmıştı.